Семь человек госпитализированы после пожара в Кемерове, среди них трое детей

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Семь человек, в том числе трое детей госпитализированы после пожара в многоквартирном жилом доме в Кемерове , сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. «Был пожар, в Кемерове, проспект Ленина. Семь пострадавших госпитализированы, трое детей», — сказал собеседник агентства. Как уточнили в ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар произошел на улице Ленина в многоквартирном доме — на момент прибытия первого подразделения с балкона шестого этажа шел дым, на балконе девятого этажа люди просили помощи. Была установлена автолестница и спасены три человека — мужчина и два ребенка. Еще 26 человек, в том числе 7 детей, были эвакуированы по лестничным маршам подъезда. «Очаг возгорания находился на шестом этаже, огонь вышел из комнаты на балкон и частично перешел на вышестоящий балкон на седьмом этаже. На месте работали около 30 пожарных и 9 единиц техники», — сказали в ведомстве.