В девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы возник пожар после взрыва небольшого газового баллона, сообщает РИА Новости. По данным экстренных служб, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома №23 на Хабаровской улице.
Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что из горящей квартиры спасли одного человека, он госпитализирован. С верхний этажей здания пожарные эвакуировали еще 10 человек. Во время пожара были слышны хлопки аэрозольных баллончиков.
Как пишет Mash, в квартире «был настоящий склад всякого хлама — говорят пожарные. В том числе — баллончиков с газом, зажигалок и дезодорантов. Они и взорвались».