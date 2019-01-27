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Появились данные о пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве 

Рамблер 12 минут назад
Фото: РИА Новости
В девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы возник пожар после взрыва небольшого газового баллона, сообщает РИА Новости. По данным экстренных служб, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома №23 на Хабаровской улице.
Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что из горящей квартиры спасли одного человека, он госпитализирован. С верхний этажей здания пожарные эвакуировали еще 10 человек. Во время пожара были слышны хлопки аэрозольных баллончиков.
В многоэтажке в Москве произошел взрыв
Как пишет Mash, в квартире «был настоящий склад всякого хлама — говорят пожарные. В том числе — баллончиков с газом, зажигалок и дезодорантов. Они и взорвались».
Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Москва
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