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При пожаре в Курганской области погибли трое детей 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"Погибли трое детей, и пострадала женщина — их мать, она госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и следователи-криминалисты, как только пожар будет потушен, они начнут работу", — сказали в пресс-службе.
В областном главке МЧС ТАСС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 05:17 (03:17 мск).
"В 05:30 (03:30 мск) пожар был локализован, пока… ликвидация продолжается", — добавили в ведомстве.
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Пожары , Катастрофы , Криминал , МЧС , ИТАР-ТАСС , Курганская Область
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