МЧС не подтвердило взрыв в жилом доме в Балашихе

По словам пресс-службы подмосковного главка МЧС, хлопки, которые жители дома посчитали взрывами, были слышны из-за лопнувших от нагревания стекол.

Дом, в котором произошел пожар, был построен в 2017 году и не был газифицирован.

Спасатели локализовали пожар, площадь возгорания составляет 30 метров. СМИ пишут, что погибли двое рабочих, делавших ремонт в квартире. Они пользовались двумя газовыми баллонами. В МЧС информацию о погибших подтвердили.