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МЧС не подтвердило взрыв в жилом доме в Балашихе 

Рамблер 15 минут назад
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в многоквартирном доме в Балашихе, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам пресс-службы подмосковного главка МЧС, хлопки, которые жители дома посчитали взрывами, были слышны из-за лопнувших от нагревания стекол.
Дом, в котором произошел пожар, был построен в 2017 году и не был газифицирован.
Спасатели локализовали пожар, площадь возгорания составляет 30 метров. СМИ пишут, что погибли двое рабочих, делавших ремонт в квартире. Они пользовались двумя газовыми баллонами. В МЧС информацию о погибших подтвердили.
Пожары , Видео , Происшествия , МЧС , Радиостанция "Говорит Москва" , Балашиха
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