Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

Суда, терпящие бедствие в Керченском проливе, вошли в российские территориальные воды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

Отмечается, что в настоящий момент дрейф кораблей прекратился.

"Вечером суда начали дрейфовать. Вошли в территориальные воды, в пределы 12-мильной зоны. Но сейчас со "Спасателя Демидова" (спасательное судно) сообщили, что на 20.20 мск дрейф прекратился", — сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что большинство погибших на горевших в Керченском проливе судах были опознаны.