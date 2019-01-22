Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в частном доме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области, ночью во вторник загорелся частный дом в городе Краснослабодск Среднеахтубинского района. По данным ведомства, есть погибший и пострадавший.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, пострадавшие при пожаре — дети.
"Погиб мальчик 2016 года, а мальчик 2015-го пострадал", — сообщили РИА Новости в экстренной службе.