Под Волгоградом при пожаре в частном доме погиб ребенок

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в частном доме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области , сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области, ночью во вторник загорелся частный дом в городе Краснослабодск Среднеахтубинского района. По данным ведомства, есть погибший и пострадавший.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, пострадавшие при пожаре — дети.