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Под Волгоградом при пожаре в частном доме погиб ребенок 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в частном доме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области, ночью во вторник загорелся частный дом в городе Краснослабодск Среднеахтубинского района. По данным ведомства, есть погибший и пострадавший.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, пострадавшие при пожаре — дети.
"Погиб мальчик 2016 года, а мальчик 2015-го пострадал", — сообщили РИА Новости в экстренной службе.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
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