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Число жертв пожара в Керченском проливе возросло до 14 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива погибли как минимум 14 человек, заявил источник в экстренных службах.
«11 тел (обнаружено), еще трое, предварительно, утонули», — передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли 11 человек, 12 были спасены.
В районе Керченского пролива в понедельник загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. Они находились на нелегальной якорной стоянке недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара называется нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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