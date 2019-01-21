Число жертв пожара в Керченском проливе возросло до 14

По предварительным данным, при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива погибли как минимум 14 человек, заявил источник в экстренных службах.

«11 тел (обнаружено), еще трое, предварительно, утонули», — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что погибли 11 человек, 12 были спасены.

В районе Керченского пролива в понедельник загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. Они находились на нелегальной якорной стоянке недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара называется нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.