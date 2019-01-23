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Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США 

Lenta.ru + ещё 156 44 минуты назад
Газовые танкеры Candy (ранее — Venice) и Maestro загорелись в Черном море из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.
В 2018 году в отношении этих кораблей Минфин США ввел санкции за поставки газа в Сирию. По заявлению Вашингтона, любые операции с этими судами подведут контрагентов под рестриктивные меры США.
По утверждению двух источников агентства в нефтегазовой отрасти, руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк запретило кораблю Maestro под флагом Танзании подойти к причалу. Вследствие этого экипажи кораблей были вынуждены пойти на рискованную операцию по прямой перекачке топлива с судна на судно вне порта при неблагоприятных метеоусловиях, что, вероятно, и привело к взрыву и пожару.
На борту судов находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. Как заявили представители Росморречфлота, надежды найти выживших уже нет.
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Пожары , Видео , Происшествия , Казначейство США
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