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Число погибших при ЧП в Керченском проливе возросло до 11 

RT на русском 20 минут назад
Фото: © Керчь ФМ РИА Новости
В результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе, по последним данным, погибли 11 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Росморречфлота.
Отмечается, что ещё 12 человек спасены.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, ещё 12 человек пострадали.
«Готовимся принять 12 моряков. К часу ночи их должны доставить в порт», — сказал он.
21 января в районе Керченского пролива произошёл пожар на газовозе и ещё одном судне под флагом Танзании.
RT на русском: последние новости
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Танзания
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