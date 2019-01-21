Источник: якорная стоянка, где находились загоревшиеся под Керчью суда, была нелегальной

Гражданские суда, на которых в понедельник произошел пожар, находились на нелегальной якорной стоянке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Это якорная стоянка, нелегальная", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, пожар произошел на двух судах — "Маэстро" и "Кандий" — в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту "Маэстро" — 14 человек, семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд нет.

По последним данным, число жертв происшествия возросло до 10, четырнадцать человек спасены.