В Тюмени три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли и двое пострадали при возгорании частного дома в Тюмени , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС

По данным спасательного ведомства, пожар в частном одноэтажном жилом доме размером 8 на 7 метров на улице Лопырева в Тюмени произошел в понедельник около 16.00 мск.

"Наши подразделения прибыли через восемь минут. К прибытию подразделений огнем был объят весь дом, вся площадь. Два человека травмированы, один человек спасен и три человека погибли", — сказал собеседник агентства

По его словам, на месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники. В настоящее время причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.