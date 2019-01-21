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В Тюмени три человека погибли при пожаре в частном доме 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: предоставлено МЧС России
Три человека погибли и двое пострадали при возгорании частного дома в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасательного ведомства, пожар в частном одноэтажном жилом доме размером 8 на 7 метров на улице Лопырева в Тюмени произошел в понедельник около 16.00 мск.
"Наши подразделения прибыли через восемь минут. К прибытию подразделений огнем был объят весь дом, вся площадь. Два человека травмированы, один человек спасен и три человека погибли", — сказал собеседник агентства
По его словам, на месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники. В настоящее время причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Тюмень
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