Что известно о взрыве и пожаре на грузовых судах возле берегов Крыма

В Чёрном море недалеко от берегов Крыма горят два танкера — «Маэстро» и «Канди». По предварительной информации, при передаче топлива на одном из судов произошёл взрыв, после чего начался пожар, который перекинулся и на второй корабль. По данным Росморречфлота, в результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, 12 спасены. Предположительно, на обоих судах находился 31 человек — граждане Турции и Индии. В районе трагедии проводится спасательная операция, медицинские учреждения Крыма и Краснодарского края готовы принять пострадавших.

Возле берегов Крымского полуострова в Чёрном море загорелись два судна — танкеры «Маэстро» и «Канди». Оба судна ходят под флагом Танзании , на борту в общей сложности был 31 человек — граждане Индии и Турции.

Как сообщили в Росморречфлоте, на одном из судов произошёл взрыв в тот момент, когда осуществлялась передача нефтепродуктов с одного танкера на другой.

«При передаче топлива с одного танкера на другой у берегов Крыма — 15 морских миль южнее мыса Такиль со стороны Керчи за пределами территориальных вод, — по сообщению с проходящих мимо судов, на одном из судов произошёл взрыв, разгорелся пожар, который потом перекинулся на второе судно», — приводит сообщение агентство «Крыминформ».

Как добавили в ведомстве, на место происшествия направилось аварийно-спасательное судно — морской буксир «Спасатель Демидов», а также находящиеся рядом корабли для «оказания оперативной помощи и извлечения людей из воды».

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска уточнили, что к спасению людей привлечено порядка 10 кораблей и спасательное судно Черноморского флота.

«Спасательная операция идёт. Два парохода горят, люди в воде. Восемь—десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — цитирует представителя центра ТАСС.

При этом источник агентства в экстренных службах сообщил, что остановка судов в акватории была нелегальна, а причиной взрыва могло послужить «нарушение техники безопасности».

На данный момент известно о 12 спасённых и 11 погибших.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Чёрного моря», — говорится в сообщении ведомства.

В Росморречфлоте также подчеркнули, что капитану порта Керчь и экстренным службам дали распоряжение готовиться к приёму пострадавших.

В Крыму медицинские сотрудники готовы к принятию пострадавших, пояснил руководитель республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Машины находятся в оперативном режиме, как в Керчи, так и в Феодосии. Там термоодеяла, горячие растворы, машины заведены и готовы в любой момент выехать. Пока команды с порта не было. Должны доставлять в Керчь. Предварительно, семеро с ожогами, больше пока информации нет», — добавил он.

Глава центра подчеркнул, что при необходимости для транспортировки раненых задействуют санитарную авиацию.

«У нас привлечены три комбустиолога — это специалисты, которые работают в ожоговом отделении. Они готовы выехать по команде или наземным транспортом, или, если МЧС обеспечит подсветку посадки, вертолётом. Мы наготове, ждём», — заметил Олефиренко.

Добавим, что принять у себя пострадавших готовы и в Краснодарском крае (в Темрюкском районе). Соответствующее поручение получили краевое Министерство здравоохранения и глава муниципалитета.

«Кроме того, если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За ситуацией в Чёрном море пристально наблюдают в Турции, граждане этой страны составляют большую часть экипажей. Как сообщил источник РИА Новости, турецкое консульство в Новороссийске уточняет информацию о пострадавших.

При этом в Анкаре заявили, что на двух судах находились 16 граждан Турции.

«По предварительным данным, всего в обеих командах 31 человек, из них 16 турок. Корабли шли под флагом Танзании. Однако, возможно, владельцем является гражданин Турции. Российские спасатели отправили туда 10 катеров, ведут спасательную операцию. Мы в тесном контакте с нашим посольством в России и с российскими властями», — пояснил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Он также подтвердил, что сначала на одном из кораблей произошёл взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

Между тем инцидент не повлиял на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, поскольку ЧП произошло за пределами территориальных вод.