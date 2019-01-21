Площадь пожара на Волгоградском проспекте в Москве, где горит ангар, увеличилась до 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение строения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13 горят деревянные стеллажи в одноэтажном ангаре на площади 100 квадратных метров.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, осуществляется тушение, сил и средств на месте достаточно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло частичное обрушение ангара. Информация о пострадавших не поступала.