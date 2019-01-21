Площадь пожара в ангаре в Москве увеличилась до 500 «квадратов»

Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13 горят деревянные стеллажи в одноэтажном ангаре на площади 100 квадратных метров.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, осуществляется тушение, сил и средств на месте достаточно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, произошло частичное обрушение ангара. Информация о пострадавших не поступала.