Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь пожара в ангаре в Москве увеличилась до 500 «квадратов» 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Площадь пожара на Волгоградском проспекте в Москве, где горит ангар, увеличилась до 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение строения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13 горят деревянные стеллажи в одноэтажном ангаре на площади 100 квадратных метров.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, осуществляется тушение, сил и средств на месте достаточно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло частичное обрушение ангара. Информация о пострадавших не поступала.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Пожары , МЧС , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония поставила РФ условие по Курилам1482
«Раут для богачей»: почему Пугачевой объявили бойкот79
Водитель Mercedes открыл стрельбу в центре Москвы1
В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома135
Россиян обвинили в любви к рабству96
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение