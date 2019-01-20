В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Емва республики Коми , возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СК РФ

"По данным следствия, в ночь на 20 января в частном жилом доме, расположенном по улице Северной города Емва Княжпогостского района, произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела 49-летнего местного жителя, его 47-летней жены и их 11-летнего сына со следами воздействия источника открытого пламени и высокой температуры", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По предварительным данным, причиной возгорания являлась неисправность электропроводки в помещении, где находился водонагревательный бак.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.