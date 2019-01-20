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Два судна загорелись на Москве‐реке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Столичные пожарные ликвидировали возгорания, произошедшие на двух речных судах с небольшим интервалом по времени. В результате происшествий никто не пострадал, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу Москве.
По данным спасателей, около полуночи был ликвидирован пожар на двухэтажном дебаркадере по адресу: улица Свободы, дом 52. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
Примерно 45 минут спустя пожарные потушили огонь на заброшенном судне возле Крылатского моста со стороны улицы Нижние Мневники. Здесь площадь пожара была меньше — около трех квадратных метров.
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Пожары , МЧС
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