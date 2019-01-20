Пожарные потушили два судна на Москве-реке

"Рядом происходили два события. Первое — по улице Свободы, дом 52. Здесь горел, предположительно, дебаркадер. А также в 00.45 ликвидировали загорание на заброшенном судне по адресу Крылатский мост со стороны улицы Мневники, где площадь загорания судна составила три квадратных метра", — рассказал собеседник агентства.

В то же время в ведомстве отметили, что при возгорании дебаркадера площадь пожара составила 30 квадратных метров. "Происходило загорание первого и второго этажа. Пожар ликвидирован в 00.20", — отметили в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.