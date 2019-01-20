Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные потушили два судна на Москве-реке 

РИА Новости + ещё 6 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожарные потушили два судна, стоящих на Москве-реке, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Рядом происходили два события. Первое — по улице Свободы, дом 52. Здесь горел, предположительно, дебаркадер. А также в 00.45 ликвидировали загорание на заброшенном судне по адресу Крылатский мост со стороны улицы Мневники, где площадь загорания судна составила три квадратных метра", — рассказал собеседник агентства.
В то же время в ведомстве отметили, что при возгорании дебаркадера площадь пожара составила 30 квадратных метров. "Происходило загорание первого и второго этажа. Пожар ликвидирован в 00.20", — отметили в пресс-службе.
Сведений о пострадавших не поступало.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГД ответили на призыв направить ракеты Эстонии на РФ15
Аксенов рассказал о «прологе» воссоединения Крыма с РФ93
Жена чиновника рассказала о 22 автомобилях233
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие17
Украинские приходы массово переходят в новую церковь6
Видео
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:48
Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море
Армия
02:06
Назло ветрам и шатдауну: США запустили спутник-шпион
Наука и техника Статьи
03:59
В ГД ответили на призыв направить ракеты Эстонии на РФ
Политика
00:48
Аксенов рассказал о «прологе» воссоединения Крыма с РФ
Политика
03:14
Жена чиновника рассказала о 22 автомобилях
Общество
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
00:59
Садальский публично унизил Галкина
Шоу-бизнес
02:27
Названо условие начала войны Украины с Россией
В мире Армия
01:12
Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение