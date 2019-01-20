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Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли 

Вести.Ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города. Об этом СМИ сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.
Как уточнятся, сообщение о возгорании поступило на пульт в 20:40 по местному времени (19:40 по времени Москвы). Горел частный деревянный жилой дом, расположенный в Ленинском районе Самары. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 21:16 и полностью ликвидировать в 22:00, передает РИА Новости.
На месте пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще одного мужчину эвакуировали, но он скончался позднее в машине скорой помощи.
В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.
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Пожары , РИА Новости , Самара
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