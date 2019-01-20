Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли

В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города. Об этом СМИ сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

Как уточнятся, сообщение о возгорании поступило на пульт в 20:40 по местному времени (19:40 по времени Москвы). Горел частный деревянный жилой дом, расположенный в Ленинском районе Самары. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 21:16 и полностью ликвидировать в 22:00, передает РИА Новости

На месте пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще одного мужчину эвакуировали, но он скончался позднее в машине скорой помощи.

В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.