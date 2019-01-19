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Стая сбежавших из приюта собак искусала мальчика в Подмосковье 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Р-Спорт
Следователи проверят информацию о нападении на восьмилетнего мальчика сбежавших из приюта собак, одна из которых укусила ребенка, в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК РФ по Московской области.
Поясняется, что, по данным СМИ, несколько собак, якобы сбежали из приюта-передержки и накинулись на восьмилетнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. В результате одна из собак укусила ребенка за ногу.
«В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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