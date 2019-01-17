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Загорелось здание Петербургского газетного комплекса 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ФАН
В здании Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщают «Невские новости».
Источник издания рассказал, что были слышны шесть хлопков. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека.
На месте происшествия работают три автомобиля реанимации, четыре пожарных расчета.
Предположительно, эпицентр взрыва находился на третьем этаже в здании типографии, часть перекрытий разрушена, пожарные работают на втором этаже здания.
Известно, что на первом и втором этажах велись ремонтные работы.
Пожары , Происшествия
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