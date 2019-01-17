Загорелось здание Петербургского газетного комплекса

В здании Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщают «Невские новости».

Источник издания рассказал, что были слышны шесть хлопков. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека.

На месте происшествия работают три автомобиля реанимации, четыре пожарных расчета.

Предположительно, эпицентр взрыва находился на третьем этаже в здании типографии, часть перекрытий разрушена, пожарные работают на втором этаже здания.

Известно, что на первом и втором этажах велись ремонтные работы.