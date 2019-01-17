Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Санкт-Петербурге сгорела бывшая типография, есть погибший 

BFM.RU + ещё 10 17 часов назад
Фото: BFM.RU
В Санкт-Петербурге при пожаре в типографии, по последним данным МЧС, погиб один человек. Еще трое пострадали, они госпитализированы, в каком состоянии — пока неизвестно. Сам пожар локализован на площади 100 квадратных метров, идут поисково-спасательные работы. Подробности Business FM сообщил корреспондент «Фонтанка.ру» Александр Ермаков:
Александр Ермаков корреспондент «Фонтанка.ру» «Около 16 часов в Кировском районе Санкт-Петербурга в газетном комплексе начался пожар. Это здание четырехэтажное. Размерами 200 на 100 метров. Начался пожар на втором этаже. Примерно через час рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. В здании находились сотрудники, их не успели эвакуировать. Из окон валил дым. По словам очевидцев, некоторые сотрудники пытались самостоятельно выбраться из окон, чтобы спастись от огня и дыма. С ними вели переговоры и вроде ни один человек не рискнул прыгнуть с верхних этажей. Пожалуй, стоит отметить, что в качестве типографии этот газетный комплекс уже не работает. Он прекратил существование в прежнем виде в сентябре 2018 года. И на территории этого газетного комплекса есть планы построить торговый центр».
«Санкт-Петербургский газетный комплекс», в котором произошел пожар, находится на северо-западе города. Официальный ввод в эксплуатацию состоялся в 2000 году. Согласно данным местных СМИ, в 2018 году планировалось остановить работу комплекса и в дальнейшем построить на месте объекта торгово-развлекательный комплекс. Business FM удалось связаться с очевидцами пожара. Вот что рассказала жительница Санкт-Петербурга Екатерина:
Екатерина жительница Санкт-Петербурга «Я вызвала пожарных. Они приехали достаточно быстро. Минут через пять-семь. В середине пожара я услышала громкий хлопок, через застекленный балкон и дверь было слышно. Пожарные прибывали оперативно. Они сразу же стали тушить и достаточно быстро локализовали пожар. Приехало очень много машин скорой помощи. Также приехали полицейские. И сейчас пожарные ходят, все проверяют внутри и снаружи».
Со слов очевидца Руслана, в горящем здании оставались люди:
Руслан житель Санкт-Петербурга «В здании загорелся второй и третий этаж. Видел двух пострадавших: мужчину и женщину внутри. Женщина, которая успела выбежать, сказала, что там еще 10 человек. На протяжении минут 20-ти из здания не выходил больше ни один человек. Только пожарные внутрь пробирались».
О причине возгорания в здании бывшей типографии пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
BFM.RU: последние новости
Демонтаж разрушенного подъезда в Магнитогорске начнут в субботу Москвичам грозят прокуратурой за недопуск в квартиры сотрудников «Мосгаза» В Перми из-за пожара в бизнес-центре людей эвакуируют по пожарным лестницам
Комментарии
Пожары , Александр Ермаков , Фонтанка.Ру , Business FM , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками14
Стала известна судьба летчика Су-3465
Путин провёл встречу с Медведевым2
Любопытный кот устроил ЧП в Крыму3
Два Су-34 столкнулись в воздухе269
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:17
Сотрудниц компании заставили ползти по улице
Общество
00:44
Стала известна судьба летчика Су-34
Происшествия Оружие
00:31
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками
Общество
00:49
Арбенина экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес В мире
10:28
Вертолет морской пехоты США преследуют неприятности
Оружие Армия
02:56
На Москву обрушился сильнейший циклон
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение