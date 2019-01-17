В Санкт-Петербурге сгорела бывшая типография, есть погибший

Александр Ермаков корреспондент «Фонтанка.ру» «Около 16 часов в Кировском районе Санкт-Петербурга в газетном комплексе начался пожар. Это здание четырехэтажное. Размерами 200 на 100 метров. Начался пожар на втором этаже. Примерно через час рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. В здании находились сотрудники, их не успели эвакуировать. Из окон валил дым. По словам очевидцев, некоторые сотрудники пытались самостоятельно выбраться из окон, чтобы спастись от огня и дыма. С ними вели переговоры и вроде ни один человек не рискнул прыгнуть с верхних этажей. Пожалуй, стоит отметить, что в качестве типографии этот газетный комплекс уже не работает. Он прекратил существование в прежнем виде в сентябре 2018 года. И на территории этого газетного комплекса есть планы построить торговый центр».

«Санкт-Петербургский газетный комплекс», в котором произошел пожар, находится на северо-западе города. Официальный ввод в эксплуатацию состоялся в 2000 году. Согласно данным местных СМИ, в 2018 году планировалось остановить работу комплекса и в дальнейшем построить на месте объекта торгово-развлекательный комплекс. Business FM удалось связаться с очевидцами пожара. Вот что рассказала жительница Санкт-Петербурга Екатерина:

Екатерина жительница Санкт-Петербурга «Я вызвала пожарных. Они приехали достаточно быстро. Минут через пять-семь. В середине пожара я услышала громкий хлопок, через застекленный балкон и дверь было слышно. Пожарные прибывали оперативно. Они сразу же стали тушить и достаточно быстро локализовали пожар. Приехало очень много машин скорой помощи. Также приехали полицейские. И сейчас пожарные ходят, все проверяют внутри и снаружи».

Со слов очевидца Руслана, в горящем здании оставались люди:

Руслан житель Санкт-Петербурга «В здании загорелся второй и третий этаж. Видел двух пострадавших: мужчину и женщину внутри. Женщина, которая успела выбежать, сказала, что там еще 10 человек. На протяжении минут 20-ти из здания не выходил больше ни один человек. Только пожарные внутрь пробирались».

О причине возгорания в здании бывшей типографии пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».