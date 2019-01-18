Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Байкале сотрудники МЧС помогли нерпе вернуться под лед 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
На сотрудники МЧС спасли нерпу, которая заблудилась на Байкале. Она лежала на льду, но открытой воды рядом не было, передает телеканал «МИР 24». Спасатели наблюдали за животным в течение суток и убедились, что самостоятельно нерпа не может вернуться в воду. Тогда они на носилках принесли ее на сушу. Нерпу осмотрели ветеринары, обработали ей раны, а специалисты МЧС тем временем проделали во льду лунку, после чего отпустили животное в воду. На следующий день эту нерпу еще несколько раз видели возле лунки. Видимо, она хотела поблагодарить спасителей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Ангарске вспыхнул НПЗ: пожар потушили работники завода Власти Колумбии установили исполнителя теракта в Боготе МЧС: Угроза обрушения дома в Шахтах сохраняется
Пожары , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела летчиков Су-34503
Взрыв произошел у входа в собор УПЦ23
Дознавательницу постигла судьба насильников243
Трамп признал готовность США ударить по России1005
«Жаль, что не вместе»: Королева вспомнила Николаева
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение