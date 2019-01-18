На Байкале сотрудники МЧС помогли нерпе вернуться под лед 

На сотрудники МЧС спасли нерпу, которая заблудилась на Байкале. Она лежала на льду, но открытой воды рядом не было, передает телеканал «МИР 24». Спасатели наблюдали за животным в течение суток и убедились, что самостоятельно нерпа не может вернуться в воду. Тогда они на носилках принесли ее на сушу. Нерпу осмотрели ветеринары, обработали ей раны, а специалисты МЧС тем временем проделали во льду лунку, после чего отпустили животное в воду. На следующий день эту нерпу еще несколько раз видели возле лунки. Видимо, она хотела поблагодарить спасителей.
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