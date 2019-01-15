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В Одессе закончился пикет возле здания консульства России 

РИА Новости + ещё 3 12 часов назад
Фото: Украина.ру
Пикет возле здания консульства РФ в Одессе закончился, ситуация контролировалась правоохранителями, ущерб имуществу не нанесен — российское посольство
РИА Новости / Динамика дня
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