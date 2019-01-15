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В Одессе закончился пикет возле здания консульства России
РИА Новости
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ещё 3
12 часов назад
Фото:
Украина.ру
Комментарии
Пикет возле здания консульства
РФ
в Одессе закончился, ситуация контролировалась правоохранителями, ущерб имуществу не нанесен — российское посольство
РИА Новости
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