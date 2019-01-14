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Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный 

Рамблер 41 минуту назад
Перед началом пожара в Киево-Печерской лавре в здание на территории монастырского комплекса проник неизвестный. Об этом рассказал глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент, передает ТАСС.
«Согласно информации руководства Киево-Печерской лавры, инцидент связан с тем, что на чердак здания проник человек», — сказал архиепископ.
Горит Киево-Печерская лавра
По его словам, это мог быть человек без определенного места жительства.
Климент также рассказал, что здание, в котором произошел пожар, не использовалось, оно было передано монастырю шесть лет назад, и все это время велись поиски средств на его ремонт.
Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры произошел вечером 14 января. Площадь пожара составила 400 кв метров, пострадавших нет.
Пожары , Видео , Происшествия , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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