Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный

ТАСС. Перед началом пожара в Киево-Печерской лавре в здание на территории монастырского комплекса проник неизвестный. Об этом рассказал глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент, передает

«Согласно информации руководства Киево-Печерской лавры, инцидент связан с тем, что на чердак здания проник человек», — сказал архиепископ.

По его словам, это мог быть человек без определенного места жительства.

Климент также рассказал, что здание, в котором произошел пожар, не использовалось, оно было передано монастырю шесть лет назад, и все это время велись поиски средств на его ремонт.

Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры произошел вечером 14 января. Площадь пожара составила 400 кв метров, пострадавших нет.