На севере Москвы загорелся автосервис

"Восемнадцатого января 2019 года в 05 часов 50 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Керамический проезд, дом 8, «А», где происходило загорание деревянных конструкций, личных вещей и оборудования в двухэтажном отдельно стоящем здании автосервиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 30 человек личного состава, 10 единиц техники. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 06 часов 33 минут пожар был локализован, а в 06 часов 57 минут — ликвидирован", — добавляется в сообщении.

Информация о пострадавших не уточняется.