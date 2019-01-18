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На севере Москвы загорелся автосервис 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном автосервисе на севере Москвы, сообщает пресс-служба МЧС столицы в пятницу.
"Восемнадцатого января 2019 года в 05 часов 50 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Керамический проезд, дом 8, «А», где происходило загорание деревянных конструкций, личных вещей и оборудования в двухэтажном отдельно стоящем здании автосервиса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 30 человек личного состава, 10 единиц техники. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
"Принятыми мерами в 06 часов 33 минут пожар был локализован, а в 06 часов 57 минут — ликвидирован", — добавляется в сообщении.
Информация о пострадавших не уточняется.
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