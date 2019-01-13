В Петербурге погиб подросток, сорвавшийся с 9 этажа 

16-летний петербуржец погиб при падении с девятого этажа дома по улице Стойкости в Кировском районе Петербурга, труп подростка обнаружили в ночь на 13 января, сообщают «Невские новости».
Известно, что парень был в гостях у своего товарища.
Сообщается, что перед трагическим инцидентом молодой человек рассказал, друзьям, что поругался со своей девушкой.
В квартире также находились двое 16-летних парней, десятиклассник и первокурсник экономического колледжа.
Подробности инцидента выясняются, тело погибшего направлено в морг.