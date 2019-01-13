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На Украине локализовали пожар на нефтехимическом заводе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ДСНС України
Пожар на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области на Украине локализован, к его ликвидации привлечены более сотни спасателей, сообщает госслужба Украины по ЧС в воскресенье.
По данным ведомства, пожар на заводе произошел накануне вечером в корпусе № 424 цеха пиролиза. По прибытии на место спасателей было установлено, что происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 квадратных метров и высотой 15 метров. Персонал перекрыл задвижки подачи сырья.
"В 23.48 (00.48 мск) пожар локализован. К тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений госслужбы в области. На месте происшествия создан штаб пожаротушения, в состав которого вошли представители инженерно-технического состава объекта", — говорится в сообщении.
По данным госслужбы, на охлаждение производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.
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Пожары , В мире , Происшествия , Украина , Калуш
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