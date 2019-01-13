На Украине локализовали пожар на нефтехимическом заводе

Пожар на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области на Украине локализован, к его ликвидации привлечены более сотни спасателей, сообщает госслужба Украины по ЧС в воскресенье.

По данным ведомства, пожар на заводе произошел накануне вечером в корпусе № 424 цеха пиролиза. По прибытии на место спасателей было установлено, что происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 квадратных метров и высотой 15 метров. Персонал перекрыл задвижки подачи сырья.

"В 23.48 (00.48 мск) пожар локализован. К тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений госслужбы в области. На месте происшествия создан штаб пожаротушения, в состав которого вошли представители инженерно-технического состава объекта", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, на охлаждение производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.