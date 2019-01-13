На Украине произошел пожар на нефтехимическом заводе

В МВД уточнили, что сообщение о пожаре на олефиновом заводе поступило в субботу, 12 января, в 21.08.

«Горит пирогаз в корпусе 425», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

«Жертв и пострадавших нет», — утверждают в МВД Украины.

В ведомстве сообщили, что инженерным персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки, принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.

ООО «Карпатнефтехим» — единственный на Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.