В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины произошел пожар на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», сообщает украинское МВД.
В МВД уточнили, что сообщение о пожаре на олефиновом заводе поступило в субботу, 12 января, в 21.08.
«Горит пирогаз в корпусе 425», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
«Жертв и пострадавших нет», — утверждают в МВД Украины.
В ведомстве сообщили, что инженерным персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки, принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.
ООО «Карпатнефтехим» — единственный на Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.