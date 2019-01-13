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На Украине произошел пожар на нефтехимическом заводе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: кадр YouTube
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины произошел пожар на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», сообщает украинское МВД.
В МВД уточнили, что сообщение о пожаре на олефиновом заводе поступило в субботу, 12 января, в 21.08.
«Горит пирогаз в корпусе 425», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
«Жертв и пострадавших нет», — утверждают в МВД Украины.
В ведомстве сообщили, что инженерным персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки, принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.
ООО «Карпатнефтехим» — единственный на Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.
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Пожары , Происшествия , МВД , Калуш
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