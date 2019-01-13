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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидирован 

Москва24 + ещё 30 3 часа назад
Фото: vk.com/bashnews_ru
Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе потушен, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Возгорание на производственной площадке произошло в 11:10 по местному времени (9:10 мск). На момент прибытия пожарных происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования.
В 12:00 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 12:09 открытое горение ликвидировано. В 12:20 ЧП полностью ликвидировали. Пострадавших нет, причина пожара выясняется.
Уточняется, что на участке переработки нефти произошел пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. По информации ПАО "НК "Роснефть", на производственный процесс происшествие не повлияло, передает "Интерфакс".
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Пожары , Происшествия , МЧС , Интерфакс , Башкортостан , Уфа
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