Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидирован

Возгорание на производственной площадке произошло в 11:10 по местному времени (9:10 мск). На момент прибытия пожарных происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования.

В 12:00 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 12:09 открытое горение ликвидировано. В 12:20 ЧП полностью ликвидировали. Пострадавших нет, причина пожара выясняется.