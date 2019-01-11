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При пожаре в жилом доме на Кубани погиб трехлетний ребенок 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехлетний ребенок погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме в Крымском районе на Кубани. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев.
"В Крымском районе сегодня утром погиб один ребенок. Семья многодетная, мама воспитывала одна троих детей. Женщина 1979 года рождения, одного ребенка она спасла", — сказал Лунев.
В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о возгорании в частном доме в селе Киевское Крымского района поступило в 05:39. Площадь пожара составила 35 кв. м.
В краевом следственном управлении СК РФ ТАСС сообщили, что после тушения пожара в частном доме обнаружили тело ребенка, сейчас проводится доследственная проверка. В качестве одной из причин пожара рассматривается перекаливание печи.
"Женщина проснулась от запаха гари в доме и увидела, что одеяло, висевшее рядом с дровяной печью, отапливающей дом, тлеет. Взяв на руки 6-летнего сына, женщина выбежала на улицу, направившись к соседям", — сказали ТАСС в региональном СК, уточнив, что третий ребенок в этот день находился у своего отца.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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