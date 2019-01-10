В Приморье возникли первые с начала года лесные пожары

Малоснежная зима в Приморье стала причиной ранних лесных пожаров, с начала года было уже пять возгораний, сообщает администрация края.

"Всего с начала года произошли пять лесных пожаров. 9 и 10 января потушены пожары леса в Ольгинском и Лазовском районах… Ранние для Приморья лесные пожары в этом году наблюдаются из-за малоснежной зимы", — говорится в сообщении.

По данным космического мониторинга информационной системы "Рослесхоз", в Приморье выявлены 27 тепловых аномалий.

По информации Примгидромета, декабрь 2018 года в континентальной части Приморья оказался теплым или экстремально теплым. На северо-востоке и юго-западе региона снега было мало — 6-13 миллиметров, это 21-68% месячной нормы.