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В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.
Известно, что пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль.
"Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки, кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки", — сказал представитель ведомства.
По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание — обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.
Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13. В настоящее время на месте работает следственная группа, в составе которой следователи криминалисты.
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Пожары , МЧС , СКР , РИА Новости , Кемеровская Область
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