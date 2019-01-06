Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре локализовали пожар на нефтяном месторождении 

РИА Новости + ещё 32 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано, заявил РИА Новости представитель компании "РН-Юганскнефтегаз".
Окружное управление МЧС поздно вечером в субботу сообщило о возгорании печи выпаривания воды из нефти на месторождении в Ханты-Мансийском районе ХМАО. По данным ведомства, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. Площадь пожара предварительно составила 300 квадратных метров.
"Пока (возгорание) локализовано по всей площади", — отметил собеседник агентства.
Ранее в компании "РН-Юганскнефтегаз", которая входит в "Роснефть", пояснили, что пожар произошел на территории производственной площадки узла подготовки нефти из-за разгерметизации. Угрозы распространения огня на соседние объекты, как подчеркивалось, нет.
Последние новости
Скончался актер Иван Бортник Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Пожары , Катастрофы , МЧС , Роснефть , РИА Новости , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном доме80
«Лавров забил последний гвоздь в крышку гроба санкций»1473
США признали Украину неуправляемой проблемой607
Журналист потрогал грудь Йоханссон7
Разоблачен автор «акустической атаки» на дипломатов США16
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение