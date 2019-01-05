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Больше 100 человек эвакуировали из гостиницы на Сахалине из‐за пожара 

360tv.ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Из-за пожара в гостинице «Мега Палас» в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 07:24 по местному времени (23:24 4 января по московскому).
Источник фото: ГУ МЧС по Сахалинской области
«К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось короткое замыкание электрической цепи кондиционера на третьем этаже. Пожарными были эвакуированы 117 человек», — рассказали в МЧС.
Огонь был локализован в 07:43 по местному времени, а в 08:15 все люди вернулись в гостиницу.
Причины пожара устанавливаются.
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Пожары , МЧС , Южно-Сахалинск
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