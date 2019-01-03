Посетителей кинотеатра в Дмитрове эвакуировали из-за пожара

К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время происшествия.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей кинотеатра «Планета» в подмосковном Дмитрове в связи с возникшим пожаром. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсетях пользователи Интернета.

«Пожар в кинотеатре «Планета». Проводка в подвале загорелась. Всех эвакуировали, деньги за билеты вернут», — сказано в сообщении под соответствующей публикацией.

К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время инцидента.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что посетителей подмосковного торгового центра «Мега Химки» экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва.