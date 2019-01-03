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Посетителей кинотеатра в Дмитрове эвакуировали из-за пожара 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время происшествия.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей кинотеатра «Планета» в подмосковном Дмитрове в связи с возникшим пожаром. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсетях пользователи Интернета.
«Пожар в кинотеатре «Планета». Проводка в подвале загорелась. Всех эвакуировали, деньги за билеты вернут», — сказано в сообщении под соответствующей публикацией.
К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время инцидента.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что посетителей подмосковного торгового центра «Мега Химки» экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва.
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