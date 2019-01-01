Обстоятельства пожара в Орске проверяет прокуратура

«В ходе организованной прокурорской проверки предстоит дать оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Кроме этого прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели людей.

Пожар в жилом доме в Орске произошёл утром 1 января. После того, как он был потушен, на месте ЧП были обнаружены тела двоих взрослых хозяев дома, их троих сыновей в возрасте от 5 месяцев до 6 лет, а мужчины и женщины, которые пришли в гости на празднование Нового года.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Основная версия пожара — короткое замыкание электропроводки.