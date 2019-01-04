Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в частном доме 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в башкирском Баймаке в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель МЧС Башкирии.
По данным ведомства, возгорание в частном доме на улице Фрунзе города Баймак произошло в 00.48 по местному времени.
"В 02.16 пожар был потушен полностью. К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружены тела четырех погибших, из них три женщины и один мужчина", — сообщил представитель регионального МЧС.
На тушении возгорания работали 26 человек, было привлечено 10 единиц техники.
"На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются", — пояснили в ведомстве.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Баймак , Башкортостан , Фрунзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мировой Голодомор Путина»171
Япония сделает шаг по мирному договору с РФ21
Москву «накрыла» мощная вирусная атака3
В Германии вынесли вердикт отношениям с Россией543
У американского шпиона оказалось три гражданства20
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение