В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Башкирии. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в башкирском Баймаке в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель МЧС По данным ведомства, возгорание в частном доме на улице Фрунзе города Баймак произошло в 00.48 по местному времени. "В 02.16 пожар был потушен полностью. К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружены тела четырех погибших, из них три женщины и один мужчина", — сообщил представитель регионального МЧС. На тушении возгорания работали 26 человек, было привлечено 10 единиц техники. "На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются", — пояснили в ведомстве.