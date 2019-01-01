В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человек

Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Орск Оренбургской области , сообщается на сайте регионального ГУМЧС. По данным ведомства, в 05.57 мск поступило сообщение о пожаре в доме на улице Салтыкова-Щедрина. Поясняется, что ориентировочная площадь пожара составляла пять квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в числе погибших трое детей. В нем отмечается, что пожар ликвидировали в 06.34. На место происшествия выехал начальник регионального главка МЧС Александр Зенов.