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В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человек 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Орск Оренбургской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
По данным ведомства, в 05.57 мск поступило сообщение о пожаре в доме на улице Салтыкова-Щедрина. Поясняется, что ориентировочная площадь пожара составляла пять квадратных метров.
Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в числе погибших трое детей.
В нем отмечается, что пожар ликвидировали в 06.34. На место происшествия выехал начальник регионального главка МЧС Александр Зенов.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Оренбургская Область , Орск
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