Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Орск Оренбургской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
По данным ведомства, в 05.57 мск поступило сообщение о пожаре в доме на улице Салтыкова-Щедрина. Поясняется, что ориентировочная площадь пожара составляла пять квадратных метров.
Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в числе погибших трое детей.
В нем отмечается, что пожар ликвидировали в 06.34. На место происшествия выехал начальник регионального главка МЧС Александр Зенов.