​Пожар ликвидировали на складе в Орехово‑Зуеве

Пожарные ликвидировали возгорание на складе на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуеве , пожар был внутри помещения на площади 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:25 31 декабря от очевидца поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Стачки 1885 года, дом 6. По прибытию первого пожарного подразделения в 10:35 была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров.

«В 10:36 начальник караула СПЧ-24 объявил повышенный ранг пожара №2. В 11:25 локализация пожара на площади 500 квадратных метров. В 12:43 ликвидация открытого горения. В 21:55 ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 21 единица техники и 71 человек.