Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​Пожар ликвидировали на складе в Орехово‑Зуеве 

РИАМО + ещё 4 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Пожарные ликвидировали возгорание на складе на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуеве, пожар был внутри помещения на площади 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 10:25 31 декабря от очевидца поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Стачки 1885 года, дом 6. По прибытию первого пожарного подразделения в 10:35 была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров.
«В 10:36 начальник караула СПЧ-24 объявил повышенный ранг пожара №2. В 11:25 локализация пожара на площади 500 квадратных метров. В 12:43 ликвидация открытого горения. В 21:55 ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 21 единица техники и 71 человек.
РИАМО: последние новости
70 частных домов еще остаются без газа после пожара на газопроводе в горокруге Серпухов Незаконную мансарду на крыше и пристройку к зданию убрали на юго‑западе Москвы Директору УК из Одинцова грозит штраф до 300 тыс руб за нарушения по технике безопасности
Пожары , Происшествия , Орехово-Зуево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена125
В Японии рассказали о судьбе мирного договора с РФ79
Пассажир устроил дебош в бизнес-классе9
Украинский телеканал «задвинул» Порошенко176
Долой похмелье: китайцы нашли лучшее средство8
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:33
«Парень разбил голову, второй сломал ногу»
Происшествия
00:22
Взорвавшийся Магнитогорске дом может обрушиться
Происшествия
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
00:22
Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
03:06
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение