Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи сообщили о положительной динамике у пострадавшего в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 60 57 минут назад
Фото: Р-Спорт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Положительная динамика наблюдается у тяжелого больного, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске и госпитализированного в Челябинск, сообщил в четверг журналистам главный хирург Магнитогорска Петр Гришин.
"Состояние его стабильное, с положительной динамикой", — сказал он.
Ранее Гришин сообщил, что одну пострадавшую при взрыве газа и обрушении подъезда выпишут в пятницу, еще одного пострадавшего — мужчину — выпишут в течение двух-трех суток, их состояние удовлетворительное.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Пожары , Происшествия , Петр Гришин , РИА Новости , Екатеринбург , Магнитогорск , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее56
CNN убрал скандальный материал102
«Кельми настойчиво себя убивал»
Опасная посадка A380 попала на видео26
Магнитогорск: трагический список пополнился175
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске
Происшествия
06:09
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
В мире
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
00:31
Россиянка покалечилась во время катания на «ватрушке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение