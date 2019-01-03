Врачи сообщили о положительной динамике у пострадавшего в Магнитогорске

"Состояние его стабильное, с положительной динамикой", — сказал он.

Ранее Гришин сообщил, что одну пострадавшую при взрыве газа и обрушении подъезда выпишут в пятницу, еще одного пострадавшего — мужчину — выпишут в течение двух-трех суток, их состояние удовлетворительное.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.