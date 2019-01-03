Врачи сообщили о положительной динамике у пострадавшего в Магнитогорске 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Положительная динамика наблюдается у тяжелого больного, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске и госпитализированного в Челябинск, сообщил в четверг журналистам главный хирург Магнитогорска Петр Гришин.
"Состояние его стабильное, с положительной динамикой", — сказал он.
Ранее Гришин сообщил, что одну пострадавшую при взрыве газа и обрушении подъезда выпишут в пятницу, еще одного пострадавшего — мужчину — выпишут в течение двух-трех суток, их состояние удовлетворительное.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.