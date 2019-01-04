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Врачи прооперировали пострадавшего в Магнитогорске гражданина Таджикистана 

ТАСС + ещё 79 1 час назад
Фото: РИАМО
ТАСС, 4 января. Врачи прооперировали гражданина Таджикистана, пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Его состояние улучшилось, сообщил в пятницу ТАСС генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.
Взрыв, предположительно, бытового газа, привел 31 декабря к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого здания. На данный момент известно о 39 погибших. В их числе граждане Таджикистана — женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Глава семьи был госпитализирован в больницу Челябинска в стабильно тяжелом состоянии.
"Вчера я говорил с врачом, вечером его (гражданина Таджикистана — прим. ТАСС) прооперировали. Сказали, что состояние стабильное, есть улучшение", — сказал Сафаров.
Он добавил, что сейчас решается вопрос об отправке на родину тел погибших в результате ЧП граждан Таджикистана. Это, вероятно, произойдет в пятницу или в субботу.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Магнитогорск , Таджикистан
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