Врачи прооперировали пострадавшего в Магнитогорске гражданина Таджикистана

ТАСС , 4 января. Врачи прооперировали гражданина Таджикистана , пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске . Его состояние улучшилось, сообщил в пятницу ТАСС генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.

Взрыв, предположительно, бытового газа, привел 31 декабря к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого здания. На данный момент известно о 39 погибших. В их числе граждане Таджикистана — женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Глава семьи был госпитализирован в больницу Челябинска в стабильно тяжелом состоянии.

"Вчера я говорил с врачом, вечером его (гражданина Таджикистана — прим. ТАСС) прооперировали. Сказали, что состояние стабильное, есть улучшение", — сказал Сафаров.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об отправке на родину тел погибших в результате ЧП граждан Таджикистана. Это, вероятно, произойдет в пятницу или в субботу.