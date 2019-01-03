В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске

Стала известна информация о состоянии людей, постарадавших в результате частичного обрушения дома в Магнитогорске . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, врачи оценивают его как стабильное.

"Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", — заявили в пресс-службе.

Трагедия произошла утром 31 декабря — взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. В этот же день место инцидента посетил президент России Владимир Путин

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций.