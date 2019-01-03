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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске 

Газета.Ru + ещё 68 2 часа назад
Стала известна информация о состоянии людей, постарадавших в результате частичного обрушения дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отмечается, врачи оценивают его как стабильное.
"Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", — заявили в пресс-службе.
Трагедия произошла утром 31 декабря — взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. В этот же день место инцидента посетил президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций.
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Пожары , Происшествия , Владимир Путин , Минздрав РФ , Магнитогорск
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