Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 янв — РИА Новости . Состояние всех пострадавших, госпитализированных в больницы после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске , оценивается как стабильное, сообщает в четверг пресс-служба регионального минздрава

"Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", — говорится в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.