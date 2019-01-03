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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 73 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Состояние всех пострадавших, госпитализированных в больницы после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, оценивается как стабильное, сообщает в четверг пресс-служба регионального минздрава.
"Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", — говорится в сообщении.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.
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Пожары , Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Екатеринбург , Магнитогорск
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