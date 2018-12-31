Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех

Олег Климов. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области

"Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек", — сказал Климов журналистам.

Он добавил, все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок.

Печально…

МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR— Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) 31 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.