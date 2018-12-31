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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех 

РИА Новости 39 минут назад
Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.
"Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек", — сказал Климов журналистам.
Он добавил, все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок.
Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.
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Пожары , Видео , Происшествия , Олег Климов , Магнитогорск
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