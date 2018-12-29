Около побережья Кипра загорелся танкер

Пожар и взрыв произошли на танкере возле побережья Кипра , сообщается о пяти раненых членах экипажа.

Кипрский Центр спасения и координации сообщил, что в 9.29 по местному времени поступил экстренный вызов от капитана мальтийского нефтяного танкера "ATHLOS", на котором произошел пожар и взрыв, когда он находился в 3 морских милях к югу от поселка Зиги.

Танкер отплыл утром 29 декабря из порта Ларнака с экипажем из 17 человек (семь греков, девять индийцев и один грузин) в порт Аспропиргос в Греции.

"На судне не было опасного груза, он был выгружен в порту Ларнаки", — говорится в сообщении.

На место ЧП направлены корабли береговой охраны, полиции, буксиры и пожарные бригады, а также другие дополнительные суда для спасения членов экипажа, тушения пожара и устранения возможных разливов нефти в море.

Пять членов экипажа, которые оказались в море, были подняты спасателями и доставлены в больницу.

Огонь находится под полным контролем, сообщает центр спасения.

Издание "Филелефтерос" сообщает, что ранения получили два члена экипажа из 17 человек, еще троих госпитализировали в профилактических целях. Танкер дал крен и его отбуксировали на мель к берегу, чтобы он не затонул, сообщает издание.

Пожар был потушен членами экипажа, сообщает "Филилефтерос".