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Около побережья Кипра загорелся танкер 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: аккаунт в сети twitter портового управления Балеарских остров
Пожар и взрыв произошли на танкере возле побережья Кипра, сообщается о пяти раненых членах экипажа.
Кипрский Центр спасения и координации сообщил, что в 9.29 по местному времени поступил экстренный вызов от капитана мальтийского нефтяного танкера "ATHLOS", на котором произошел пожар и взрыв, когда он находился в 3 морских милях к югу от поселка Зиги.
Танкер отплыл утром 29 декабря из порта Ларнака с экипажем из 17 человек (семь греков, девять индийцев и один грузин) в порт Аспропиргос в Греции.
"На судне не было опасного груза, он был выгружен в порту Ларнаки", — говорится в сообщении.
На место ЧП направлены корабли береговой охраны, полиции, буксиры и пожарные бригады, а также другие дополнительные суда для спасения членов экипажа, тушения пожара и устранения возможных разливов нефти в море.
Пять членов экипажа, которые оказались в море, были подняты спасателями и доставлены в больницу.
Огонь находится под полным контролем, сообщает центр спасения.
Издание "Филелефтерос" сообщает, что ранения получили два члена экипажа из 17 человек, еще троих госпитализировали в профилактических целях. Танкер дал крен и его отбуксировали на мель к берегу, чтобы он не затонул, сообщает издание.
Пожар был потушен членами экипажа, сообщает "Филилефтерос".
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Пожары , В мире , Происшествия , Кипр , Ларнака
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