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В Сочи потушили большой пожар на авторынке 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сочи ликвидировали пожар на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пострадавших нет. В 7:40 утра по Москве 28 декабря спасателям сообщили о загорании на улице Голенева Центрального района в Сочи. Потушили огонь в 8:48. Горел городской авторынок. Сгорели шесть автомобилей и один автобус. Накануне вечером произошел пожар в двухэтажном здании на Малой Грузинской улице Москвы. Горели межэтажные перекрытия на площади 150 квадратных метров. Никто не пострадал.
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Пожары , Происшествия , Сочи
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