В Сочи потушили большой пожар на авторынке

Пострадавших нет. В 7:40 утра по Москве 28 декабря спасателям сообщили о загорании на улице Голенева Центрального района в Сочи. Потушили огонь в 8:48. Горел городской авторынок. Сгорели шесть автомобилей и один автобус. Накануне вечером произошел пожар в двухэтажном здании на Малой Грузинской улице Москвы. Горели межэтажные перекрытия на площади 150 квадратных метров. Никто не пострадал.