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Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Костромской области 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три ребенка погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Игумново Костромской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в ЕДДС Буйского района.
"Трое детей погибли при пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в деревне Игумново Буйского района Костромской области. В доме проживала семья из пяти человек. Кода начался пожар, глава семьи находился на работе, в доме оставались его беременная жена и трое детей. Женщина успела выбежать из дома", — сказали в ЕДДС.
Обстоятельства пожара выясняются.
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Пожары , Происшествия , Костромская Область
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