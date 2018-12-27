Три ребенка погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Игумново Костромской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в ЕДДС Буйского района.
"Трое детей погибли при пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в деревне Игумново Буйского района Костромской области. В доме проживала семья из пяти человек. Кода начался пожар, глава семьи находился на работе, в доме оставались его беременная жена и трое детей. Женщина успела выбежать из дома", — сказали в ЕДДС.
Обстоятельства пожара выясняются.