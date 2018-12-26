Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии

В результате пожара в частном доме в якутском селе Лекечен погибли два ребёнка, сообщили в единой диспетчерской службе.

«Погибли два ребёнка. Пожар произошел в частном доме в селе Лекечен», — приводит ТАСС сообщение.

Как добавили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время на месте пожара разбирают завалы для возможного обнаружения тел других погибших.

По данным следствия, четырёхлетняя девочка и её полуторагодовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра. Мать детей, вернувшаяся домой через 10 минут после ухода, обнаружила пожар.

Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.