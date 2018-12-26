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Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В результате пожара в частном доме в якутском селе Лекечен погибли два ребёнка, сообщили в единой диспетчерской службе.
«Погибли два ребёнка. Пожар произошел в частном доме в селе Лекечен», — приводит ТАСС сообщение.
Как добавили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время на месте пожара разбирают завалы для возможного обнаружения тел других погибших.
По данным следствия, четырёхлетняя девочка и её полуторагодовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра. Мать детей, вернувшаяся домой через 10 минут после ухода, обнаружила пожар.
Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Пожары , Криминал , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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