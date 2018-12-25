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Слепая женщина вывела шестерых детей из горящей квартиры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости.
В городе Нягань ХМАО в пятиэтажном доме Первого микрорайона загорелась квартира. Когда на место происшествия приехали пожарные и спасатели, второй этаж дома уже был в огне, а в подъезде образовалось сильное задымление.
Пожарные не заметили, что в одной из квартир находились незрячая пожилая женщина с шестью детьми. Ей чудом удалось самой вывести внуков из горящего дома.
По предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости.
В результате возгорания пострадала одна комната квартиры площадью 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
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Пожары , Происшествия , Нягань , Ханты-Мансийский автономный округ
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