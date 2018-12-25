Жертвами пожара в Башкирии стали двое детей

Частный дом сгорел в Башкирии утром 25 декабря. ЧП унесло жизни двух маленьких девочек, сообщает региональный главк МЧС

Трагедия произошла в селе Старые Кандры Туймазинского района. В настоящее время пламя потушено.

"В ходе разбора места пожара обнаружены погибшие девочки четырех и двух лет", — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выезжали спасатели, врачи и полицейские. Сейчас там работают следователи, дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и психолог. Выяснить причины пожара еще предстоит.