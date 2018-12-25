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Жертвами пожара в Башкирии стали двое детей 

Москва24 + ещё 8 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Частный дом сгорел в Башкирии утром 25 декабря. ЧП унесло жизни двух маленьких девочек, сообщает региональный главк МЧС.
Трагедия произошла в селе Старые Кандры Туймазинского района. В настоящее время пламя потушено.
"В ходе разбора места пожара обнаружены погибшие девочки четырех и двух лет", — рассказали в ведомстве.
На место происшествия выезжали спасатели, врачи и полицейские. Сейчас там работают следователи, дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и психолог. Выяснить причины пожара еще предстоит.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Башкортостан
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